Матч чемпионата Московской области по футболу прошел в Видном

Матч чемпионата Московской области по футболу прошел на стадионе «Металлург» в Видном. На поле встретились команда «Зоркий» из Красногорска и местный клуб «Металлург-Видное».

Первый гол в ворота соперников на 23 минуте забил футболист из Видного Георгий Пархоменко.

«Я за Видное играю уже второй год. Команда перспективная, мы побеждаем и двигаемся дальше. Это мой первый гол в официальных матчах, поэтому я очень счастлив», — поделился игрок.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды «Металлург». Сейчас команда занимает первое место в турнирной таблице и имеет все шансы на чемпионство.

«Игра как всегда была очень напряженной, поскольку мы находимся на первом месте, и соперники всегда настраиваются на нас. Это приносит дополнительную ответственность. Тем не менее, мы довольны результатом. Самоотдача игроков была на высоком уровне», — рассказал спортивный директор футбольного клуба «Металлург-Видное» Вячеслав Петрухин.

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