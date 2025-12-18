Футбольная команда «МамСити» из Химок стала призером «Кубка Деда Мороза»

Женская футбольная команда «МамСити» из Химок стала серебряным призером на престижном турнире «Кубок Деда Мороза». Соревнования прошли в рамках проекта «ДаМы в Спорте!» и собрали лучшие женские команды из разных регионов страны.

Химчанки выступили двумя составами: опытный состав занял почетное второе место, продемонстрировав отличную технику и слаженную командную игру, а дебютанты турнира показали уверенный результат, заняв 10-ю позицию.

«Прекрасная новость из мира спорта! Серебряная награда — яркое свидетельство упорного труда, воли к победе и настоящего командного духа, который наши спортсменки демонстрируют на поле. Думаю, что таких достижений впереди еще много! Поздравляю и дебютанток с началом спортивных соревнований, уверена, череда побед только начинается!» — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Это достижение знаменует значительный прогресс команды, которая за несколько лет превратилась из новичков турнирных таблиц в серьезных претендентов на призовые места. В планах «МамСити» на следующий сезон — формирование трех полноценных составов «опытные», «начинающие» и «продолжающие» для участия в различных дивизионах и дальнейшего покорения спортивных вершин.