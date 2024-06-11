Футбольная команда из Солнечногорска возглавила турнирную таблицу Лиги Б-1

В минувшие выходные в Солнечногорске прошла вторая домашняя игра в рамках чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. Обыграв лидеров соревнований из Ивантеевки, солнечногорские футболисты возглавили турнирную таблицу Лиги Б-1.

Матч седьмого тура межмуниципальных соревнований Московской области по футболу — Лига Б-1 состоялся на стадионе «Металлург». Местная команда встретилась на поле с лидерами межмуниципальных соревнований региона — ФК «Легион» из Ивантеевки. В результате солнечногорцы обыграли соперников со счетом 2-0.

«Теперь в активе солнечногорцев шесть побед в шести матчах межмуниципальных соревнований Московской области по футболу. Имея стопроцентный показатель, футбольный клуб „Солнечногорск“ возглавил турнирную таблицу Лиги Б-1. Так держать, парни!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В следующем туре солнечногорцы сыграют с командой из Наро-Фоминского городского округа.

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