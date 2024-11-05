Футбольная команда из Лобни победила на турнире Московской области

Футбольная команда из Лобни победила на «Кубке надежд». Турнир Московской области прошел в День народного единства.

Команда школы «Академия спорта» из Лобни среди ребят 2013 года рождения заняла первое место. Футболисты сыграли пять матчей и одержали победу в каждом. В финале они одержали первенство со счетом 1:0 против команды из Мытищ.

«Этот успех подчеркивает высокий уровень подготовки, что делает команду настоящей гордостью спортивного сообщества нашего города. Мы уверены, что впереди у ребят еще много побед», — комментируют тренеры спортсменов.

Отметим, в Лобне уделяет внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных секций. В городе начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

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