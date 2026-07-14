Футболисты «Солнечногорска» провели домашний матч областного чемпионата

11 июля на стадионе «Металлург» состоялся футбольный матч 13-го тура чемпионата Московской области среди мужских команд Лиги А сезона 2026. В игре встретились клубы «Солнечногорск» и «Красное знамя» из Богородского округа.

Встреча завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей. Первый гол был забит уже на девятой минуте матча, остальные — на 61-й, 82-й и 84-й минутах.

«Не хватает концентрации в начале, пропускаем в большинстве игр на первых минутах. Когда ты начинаешь сразу с минус один, отыграться сложнее. При этом первый тайм сыграли очень достойно. По моментам даже превзошли, ничуть не уступили. Во втором подсели физически. Много ошибок было в середине, в передачах. Жалко, что не забили. Попыток было много, особенно в первом тайме, но не реализовали», — прокомментировал капитан команды ФК «Солнечногорск» Игорь Чикин.

Он также отметил, что противник является одним из лидеров турнира. Такие выводы солнечногорские игроки сделали по результатам первого круга, где они встретились с каждой командой.

«Болеем за наших ребят. Они делают колоссальную работу, и после победы в Лиге Б поднялись на новый уровень. По результатам 13 игр они одержали пять побед, пять раз уступили и трижды сыграли вничью. Сейчас они находятся в середине турнирной таблицы, но у каждого есть возможность поддержать наших спортсменов, ведь большинство последующих матчей с их участием пройдет на домашнем стадионе», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Следующий матч ФК «Солнечногорск» запланирован на 1 августа. Команда встретится с ФСК «Долгопрудный» на стадионе «Металлург» в 16:00.