Футболисты «Сатурна» из Раменского округа обыграли белгородский «Салют»

Матч прошел в рамках четвертого тура первенства по футболу среди команд второй лиги «Б». Черное-синие выиграли со счетом 2:1.

Стадион «Сатурн» 18 апреля стал ареной бескомпромиссной борьбы. В домашней игре раменские спортсмены забрали очки у соперников.

Болельщики на трибунах увидели яркую игру с высокой тактической плотностью. Футболисты Раменского округа продемонстрировали железную дисциплину и волю к победе. Этот успех стал результатом единства команды и трибун — энергия болельщиков гнала ребят вперед до последних секунд.

«Спасибо игрокам за самоотдачу, тренерам за стратегию, а болельщикам — за невероятную поддержку! Пусть эта победа вдохновит футболистов ФК „Сатурн“ на новые свершения», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Следующий матч в Раменском пройдет 2 мая. Черно-синие сразятся на поле с «Квантом» из города Обнинск.