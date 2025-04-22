Футболисты Раменского «Сатурна» выиграли на выездном матче

Футбольный клуб «Леон Сатурн» из Раменского порадовал своих болельщиков выездной победой в рамках дивизиона Б второй лиги чемпионата России. Спортсмены обыграли соперников из футбольного клуба «Тверь» на их родном стадионе «Юность».

Первый гол «Сатурн» забил на 35-й минуте. Во втором тайме «Сатурн» продолжил контролировать ход игры, и на 70-й минуте Виталий Дунай забил гол, установив окончательный счет в матче — 2:0 в пользу «Леон Сатурна».

После окончания матча главный тренер «Леон Сатурна» Артем Горлов поделился своими впечатлениями об игре, отметив ее напряженный характер.

«Мы владели преимуществом, был хороший момент для того, чтобы раньше забить второй гол. Если брать результат, счет, наверное, заслуженный. Если говорить о качестве игры — нам есть, куда еще делать шаги вперед», — добавил Артем Горлов.