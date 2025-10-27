Футболисты Красноармейска завершили спортивный сезон

Футбольный сезон 2025 года в Московской области подошел к завершению, и воспитанники спортивной школы «Красноармейск» достойно представили округ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа Пушкинский.

Команда, состоящая из спортсменов 2008–2009 годов рождения, показала достойную игру на протяжении всего сезона. В результате борьбы красноармейские футболисты завоевали третье место в своей возрастной категории. Помимо командного успеха, юные футболисты из Красноармейска продемонстрировали результаты и в личном зачете. Данила Веркеенко забил 40 мячей и получил звание лучшего снайпера в своей возрастной категории. Иван Филиппов занял третье место в списке лучших бомбардиров с 24 забитыми голами.

«Поздравляем наших старших ребят с заслуженной бронзой! Вы молодцы! А младшим желаем не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым победам и всегда идти к своей цели! Мы гордимся всеми нашими футболистами», — сообщили в спортивной школе.