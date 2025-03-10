Футболисты из Зарайска стали призерами областного турнира

В Московской области завершился сезон студенческой мини-футбольной лиги. Команда «Спарта-ЗПК», представляющая Зарайский педагогический колледж, завоевала бронзовые медали соревнований.
В этом году участие приняли 27 студенческих команд из различных уголков Подмосковья. Турнир проходил в несколько этапов. На первом этапе команды были распределены по группам. Две сильнейшие из каждой группы выходили во второй этап. Финал соревнований проходил по системе «плей-офф». Зарайская команда прошла все отборочные этапы и вышла в финальную часть турнира.
В первом матче «Спарта-ЗПК» уступила команде Губернского колледжа из Серпухова со счетом 2:1. Это поражение лишило ее возможности бороться за золотые и серебряные медали.
Соперником в матче за бронзовые медали стали спортсмены из Электростальского колледжа. Зарайские футболисты выиграли встречу со счетом 7:1.
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