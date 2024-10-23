Футболисты из Воскресенска победили на областных соревнованиях

Победителем межмуниципальных соревнований Московской области по футболу стала команда из Воскресенска. Во всех играх турнира ребята показали высокий уровень спортивного мастерства и сплоченность.

Воспитанники тренера Валерия Шамова из спортивного комплекса «Химик» опередили в турнирной таблице ближайшего соперника, команду из Каширы, на пять очков.

С отлично проведенным сезономи и уверенной победой юных футболистов поздравил директор спорткомплекса «Химик» Олег Сухарь.

«Важно, чтобы ребята помнили командный успех и через всю жизнь пронесли любовь к футболу», — отметил он.

Тренеры подчеркнули, что турниры очень помогают повышению уровня спортивного мастерства, учат футболистов проявлять силу воли в борьбе за победу и закаляют. После соревнований ребята тренируются с большим старанием и внимательнее работают над ошибками.

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