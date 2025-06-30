Футболисты из «Солнечногорска» в домашнем матче обыграли соперников из Реутова

В 10-м туре чемпионата Московской области по футболу Лиги «Б-1» сезона 2025 футбольный клуб «Солнечногорск» одержал важную победу, обыграв спортивную школу «Приалит» из Реутова со счетом 3:1. Матч прошел на домашнем стадионе команды в спорткомплексе «Металлург».

Игра началась с быстрого гола от Артема Косовича, который открыл счет уже на первой минуте. На шестой минуте встречи соперники оформили автогол, однако спортсмены из Реутова не сдались и на 29-й минуте Артем Храмов сократил разрыв в счете. Игорь Чикин поставил жирную точку в итоговом счете матча на 41-й минуте. Во второй половине игры команды не смогли изменить счет — жители Солнечногорска сосредоточились на обороне.

«Поздравляю команду с успешным выступлением! Впереди только победы, Солнечногорск — лучшие!» — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

После завершения десяти туров у футбольного клуба «Солнечногорск» — семь побед, две ничьи и одно поражение. По текущим результатам команда занимает вторую строчку в чемпионате, отставая от лидеров всего на одно очко.

Следующий матч «Солнечногорска» состоится 5 июля. На своем стадионе в спорткомплексе «Металлург» команда встретится со спортивной школой олимпийского резерва из Богородского городского округа, которая сейчас является лидером турнира.