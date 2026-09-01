Футболисты из Солнечногорска сыграли домашний матч с командой из Клина

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На стадионе «Металлург» в Солнечногорске 29 августа прошел матч 18-го тура Чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд в лиге «А». Футбольный клуб «Солнечногорск» встретился с командой «Химик Юниор» из Клина.

Солнечногорские футболисты дважды поразили ворота соперника — голы забили Николай Казарян и Вадим Цай. Победу по итогам встречи одержала команда «Химик Юниор». После 18 туров футбольный клуб «Солнечногорск» находится на восьмом месте турнирной таблицы. Чемпионат включает 26 туров, последние матчи сезона пройдут 24 октября.

«Впереди еще несколько важных встреч, поэтому желаю нашим футболистам уверенности, хорошего настроя и успешного продолжения сезона. Уверена, что при поддержке болельщиков команда сможет достойно завершить чемпионат», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Следующую игру футбольный клуб «Солнечногорск» проведет 5 сентября в 16:00 на стадионе «Металлург». Команда сыграет против спортивного клуба «Витязь» из Ногинска.