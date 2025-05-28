Футболисты из Солнечногорска сыграют с командой из Лобни 31 мая

Домашний матч между футбольным клубом «Солнечногорск» и футбольным клубом «Лобня» состоится 31 мая. Игра рамках шестого тура чемпионата Московской области по футболу пройдет на стадионе «Металлург» в Солнечногорске.
Сейчас футбольный клуб «Солнечногорск» занимает четвертое место в турнирной таблице с 10 очками. Они уже отыграли четыре матча, три из которых были выездными.
«Мы гордимся достижениями футбольного клуба „Солнечногорск“! Приглашаем всех жителей присоединиться к этой захватывающей игре и окунуться в атмосферу настоящего футбола. Родные стены и ваша поддержка помогут команде добиться новых побед и подарят незабываемые эмоции», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
В перерыве игры для зрителей традиционно проведут розыгрыш призов от партнеров и спонсоров клуба. Выдача лотерейных билетов начнется с 15:00. Старт матча — в 16:00. Вход свободный.
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