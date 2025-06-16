Футболисты из Солнечногорска стали лидерами областного чемпионата

Матч седьмого тура Чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд состоялся на стадионе «Металлург» в День России. В событии приняли участие футбольные клубы «Солнечногорск» и «Физтех» из Долгопрудного.

Хозяева поля оказались сильнее. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Солнечногорска. Благодаря этой победе, футболисты вышли на первое место в турнирной таблице. Спортсмены уже набрали 19 очков.

«Поздравляю футбольный клуб «Солнечногорск» с победой! Желаю нашим спортсменам сохранить лидирующую позицию и продолжить демонстрировать высокий уровень подготовки и мастерства, а также успехов на пути к чемпионскому титулу», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Впереди у команды еще четыре игры, далее следует перерыв. Но футболисты не расслабляются. Тренировки проводят еженедельно. В них входят интенсивные физические нагрузки, отработка тактических схем и анализ игры соперников. Все, чтобы одержать безоговорочную победу на чемпионате.