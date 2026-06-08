Футболисты из Солнечногорска победили в выездном матче

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В восьмом туре чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд, который прошел 6 июня на стадионе «Полет» в Лыткарино, футбольный клуб «Солнечногорск» обыграл спортивную школу «Лыткарино» со счетом 3:2. Все три гола в ворота соперника забил Николай Казарян.

Эта победа позволила команде улучшить свои позиции в турнирной таблице.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина отметила:

«Этот успех подарил болельщикам повод для гордости! Впереди — важный домашний матч. Приглашаю всех любителей футбола поддержать родной клуб в праздничный день. Пусть трибуны наполнятся энергией и верой в нашу команду!»

Следующий матч футбольного клуба «Солнечногорск» сыграет 12 июня в 16:00 на стадионе «Металлург». Соперником станет одна из лидирующих команд чемпионата — «Геласки» из Люберец.

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