Футболисты из Солнечногорска обыграли команду Дмитрова

Первый домашний матч футбольного клуба «Солнечногорск» завершился победой со счетом 2:1 в противостоянии с командой «Дмитров» в рамках четвертого тура чемпионата Московской области по футболу лиги Б-1 сезона 2025 года. Игра прошла на стадионе спортивного комплекса «Металлург».

Счет был открыт на 15-й минуте, когда Игорь Олейник отправил мяч в ворота соперника. Всего через четыре минуты Игорь Чикин удвоил преимущество хозяев поля. Однако команда из Дмитрова смогла ответить голом на 40-й минуте. Главным судьей матча выступил Олег Журавлев.

Команду пришел поддержать первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«Эту игру мы все ждали с нетерпением. В Солнечногорске все любят, ценят и уважают футбол. Хотим пожелать нашей команде только хороших результатов и чтобы в этом году футбольный клуб „Солнечногорск“ стал лидером чемпионата», — отметил Кирилл Типографщик.