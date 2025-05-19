Футболисты из Солнечногорска обыграли команду Дмитрова

Первый домашний матч футбольного клуба «Солнечногорск» завершился победой со счетом 2:1 в противостоянии с командой «Дмитров» в рамках четвертого тура чемпионата Московской области по футболу лиги Б-1 сезона 2025 года. Игра прошла на стадионе спортивного комплекса «Металлург».
Счет был открыт на 15-й минуте, когда Игорь Олейник отправил мяч в ворота соперника. Всего через четыре минуты Игорь Чикин удвоил преимущество хозяев поля. Однако команда из Дмитрова смогла ответить голом на 40-й минуте. Главным судьей матча выступил Олег Журавлев.
Команду пришел поддержать первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
«Эту игру мы все ждали с нетерпением. В Солнечногорске все любят, ценят и уважают футбол. Хотим пожелать нашей команде только хороших результатов и чтобы в этом году футбольный клуб „Солнечногорск“ стал лидером чемпионата», — отметил Кирилл Типографщик.
На данный момент Футбольный клуб «Солнечногорск» провел три игры в чемпионате: ранее команда одержала победу над «Академией Аленичева» из Мытищ со счетом 3:2 и завершила встречу вничью со спортивной школой «Одинцово».
Следующий матч состоится 24 мая — на выезде против команды «Футбольный клуб Ц-1» из Лобни. Чемпионат продлится до конца октября и включает в себя 22 тура.
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