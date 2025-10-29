Футболисты из Одинцова победили в высшей группе первенства Московской области

Футболисты Спортшколы «Одинцово» 2011 года рождения заняли по итогам сезона первое место в высшей группе первенства Московской области. В последнем туре они одержали уверенную победу, разгромив на своем поле сверстников из подольского «Витязя».

Перед заключительными играми одинцовские футболисты опережали ближайших преследователей, команду из Егорьевска «Мастер-Сатурн», всего на одно очко.

«Чтобы гарантировать себе победу в первенстве, нашим футболистам нужно было только выигрывать. Ребята не подвели, забив на родном для них Центральном стадионе три безответных мяча в решающем матче. Голы на счету Никиты Попова, Артема Соломатина и Арама Хачатуряна», — подчеркнул руководитель спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

По итогам финального тура команда школы «Одинцово» сохранила за собой первое место, став победителем регионального соревнования. Владимир Леонтьев обратил внимание на то, что немалая заслуга в этой победе принадлежит тренерам команды — Андрею Дику и Александру Кирпичеву.