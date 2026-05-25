Футболисты из Ногинска победили на международном турнире в Белоруссии

Команда Глуховской школы-интерната № 2 из Ногинска заняла первое место на Международном турнире по футболу «Спешиал Олимпикс» в Могилеве. Соревнования проходили с 18 по 22 мая и собрали более 100 участников из России и Белоруссии.

На поле встретились 10 команд из специальных школ-интернатов. Участники показали высокий уровень подготовки, командную игру и стремление к победе. Богородский округ на турнире представляли воспитанники Глуховской школы-интерната № 2. Команду подготовили тренеры Николай Савашинский и Денис Поленов.

Юные футболисты из Ногинска уверенно провели турнир и по итогам всех матчей заняли первое место. Игроки продемонстрировали хорошую физическую подготовку, слаженные действия и уверенную игру в атаке и защите. Победа стала результатом регулярных тренировок и большой совместной работы команды и наставников.

«Ребята показали настоящий характер и поддержку друг друга на поле. Для нас эта победа очень важна, потому что за ней стоят труд, дисциплина и желание двигаться вперед», — отметил один из тренеров команды.

Турнир «Спешиал Олимпикс» проходит в Белоруссии уже в пятый раз. Организаторы уделяют внимание не только спортивной части, но и общению участников. Для гостей подготовили экскурсионную программу по Могилеву, а по вечерам команды встречались в неформальной обстановке, обсуждали матчи и обменивались опытом.

Соревнования направлены на развитие инклюзивного спорта и поддержку детей и подростков, которые занимаются футболом в специальных образовательных учреждениях.