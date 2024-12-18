Футболисты из Можайска завоевали серебряный Кубок Одинцовского округа

Команда футболистов 2014 года рождения, представляющая Дворец спорта «Багратион», продемонстрировала блестящие результаты в открытом первенстве Одинцовского городского округа сезона 2024 года. Ребята заняли вторые места как в весенней, так и в осенней частях турнира.
На торжественной церемонии награждения спортсмены были отмечены серебряными медалями.
Капитан команды Артем Семенов был удостоен чести получить два Кубка за вторые места в обеих частях первенства. Кроме того, он был признан лучшим игроком весенней части турнира. В осенней части первенства индивидуальные награды получили Иван Лазутин как лучший защитник и Кирилл Шлямин как лучший игрок по версии организаторов.
Тренерский состав поздравил команду с заслуженными достижениями и пожелал в новом году добиться еще больших успехов и подняться на вершину пьедестала.
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