Футболисты из Можайска стали призерами межрегионального турнира

Юношеская команда Дворца спорта «Багратион» 2011 года рождения успешно выступила на межрегиональном турнире по футболу, который прошел в Калуге. За Кубок победителя боролись 16 сильнейших команд из Москвы, Подмосковья, Орла, Смоленска, Белгорода и других регионов.

Можайские футболисты начали турнир с уверенной победы над московским «Спартаком-2», разгромив соперников со счетом 6:0. Четыре мяча в этой игре забил капитан команды Иван Бардин, а Константин Куздуков и Михаил Тарантин добавили по одному голу.

В четвертьфинале команда встретилась с хозяевами поля — футболистами спортшколы «Калуга-2». Можайцы вновь продемонстрировали отличную игру и одержали победу с тем же счетом 6:0. Иван Бардин снова отличился четырежды, а Константин Куздуков и Иван Шмаков внесли свой вклад в успех команды.

Полуфинальный матч с уже знакомой командой «Калуга-2» оказался напряженным. Основное время завершилось вничью, но в серии пенальти удача была на стороне хозяев поля — 1:3.

В матче за третье место можайская команда встретилась с коллективом «СШ-3» из Орла. Единственный гол в этой напряженной игре забил Иван Шмаков, обеспечив своей команде бронзовые медали турнира.