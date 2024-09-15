Футболисты из Можайска обыграли команду из Истры на областных соревнованиях

Команда футболистов из Можайска поучаствовала в межмуниципальных соревнованиях Московской области. В матче со сборной из Истры можайские спортсмены одержали победу.

В соревнованиях участвуют ребята 2011 года рождения. В матче 15-го тура сборная из Дворца спорта «Багратион» принимала спортсменов из Истры.

Со счетом 8:1 можайские футболисты выиграли у истринцев. Голы забили Иван Бардин, Александр Наритай и Арман Максимян.

Также отметили профессиональную игру Ивана Шмакова, Родиона Мелкова, Александра Власова, Максима Степанова, Захара Артюхина, Ильи Дембицкого, Дениса Неустроева и Константина Куздукова.

Следующий матч команда из Можайска сыграет 19 сентября на местном стадионе «Спартак» со сборной из Клина.

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