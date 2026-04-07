Футболисты из Лобни выиграли отборочный этап всероссийской детской лиги

4 апреля команда юных футболистов 2017 года рождения из «Академии спорта» городского округа Лобня одержала победу в отборочном этапе XVIII Всероссийского фестиваля Детской футбольной лиги (ДФЛ) «Большие звезды светят малым». Турнир в дивизионе Дмитрия Кириченко проходил в Ессентуках.

На пути к первому месту лобненские спортсмены обыграли в полуфинале «Динамо» из Махачкалы со счетом 4:1, а в финале одержали уверенную победу над ФК «Махачкала» — 6:2. Лучшим игроком соревнований признан Платон Заблоцкий, лучшим нападающим — Александр Ковзель.

Фестиваль «Большие звезды светят малым» проводится с 2009 года по инициативе основателя ДФЛ Виктора Николаевича Горлова. Программа включает отборочные туры в городах России и за рубежом, а финалы традиционно принимают Анапа и Витязево. Спортивная школа «Академия спорта» находится в Лобне по адресу: ул. Чехова, 3А. Ее воспитанники регулярно добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня.



