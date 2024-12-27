Футболисты из Лобни стали призерами первенства Московской области

Юноши 2014 года рождения заняли третье место. Команда 2008 года рождения также завоевала бронзу, а самые старшие игроки «Академии спорта» 2007 года рождения получили серебро, уступив победу всего на два очка. При этом вратарь пропустил наименьшее количество голов из всех 12 команд в группе.

В командном зачете сборные 2010, 2009, 2008, 2007 годов вывели «Академию спорта» в Лобне на третье место в Подмосковье.

Футболисты поблагодарили Марата Сабирова, Максима Бровкина, Евгения Бакина, Эдуарда Зимарина и Александра Белявского — тренеров, которые помогли достичь высот.