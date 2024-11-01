Футболисты из Ленинского округа стали призерами областного чемпионата

Команда «Металлург-Видное» второй раз подряд выиграла серебряные медали чемпионата Московской области «Лиги А». В заключительной игре сезона был обыгран со счетом 4:0 «Металлист» из Королева.

Чемпионат состоял из 30 туров, в которых сыграли 15 команд из муниципалитетов Подмосковья. Футболисты клуба «Металлург-Видное» Иван Никин, Александр Масленников и Леон Айба по итогам сезона попали в десятку лучших бомбардиров турнира.

Главный тренер «Металлурга» Юрий Быков отметил, что команда делает основную ставку на молодых футболистов и воспитанников спортивной школы «Олимп». Он добавил, что с каждым матчем поддержать игроков приходит все больше болельщиков.

«Значит, команда делает все правильно. Мы уверены, что наши футболисты продолжат демонстрировать высокий уровень игры впереди», — сказал Юрий Быков.

Показав высокий результат в сезоне, «Металлург-Видное» получил право представлять Подмосковье на всероссийском турнире среди любительских команд, который стартует в Сочи 7 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».