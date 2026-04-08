Футболисты из Истры одержали победу в зимнем первенстве в Одинцове

Команда мальчиков 2013 года рождения ФК «Истра» выиграла Зимнее первенство Одинцово. Впереди у юных футболистов участие в первенстве Подмосковья, которое стартует 21 апреля.

Команда добилась первого места по итогам турнира, подтвердив стабильную игру на протяжении всего соревнования. Победа стала результатом системной подготовки и слаженных действий на поле.

Юные спортсмены показали дисциплину и уверенность в ключевых матчах. Тренерский штаб уделил внимание физической форме и тактической работе, что позволило команде уверенно пройти дистанцию турнира.

«Ребята проделали большую работу. Каждый понимал свою задачу и выкладывался на максимум», — отметил тренер Рашид Идрисов.

Успех в Одинцово стал этапом подготовки к следующему старту. В новом сезоне первенства Подмосковья Истринский округ представят восемь команд ФК «Истра».

Первый матч пройдет в Клину. Команде предстоит сыграть с соперниками уже в день открытия турнира.