Футболисты из Химок выиграли у соперников из Рязанской области со счетом 3:0

Команда 2011 года рождения из Химок одержала победу над сверстниками из Рязанской области со счетом 3:0 в 20-м туре Юношеской футбольной лиги Центр. Старшие футболисты округа сыграли с рязанской командой вничью — 0:0.

Для команды 2011 года рождения матч в Рязани имел особое значение: борьба за призовые места в турнирной таблице остается плотной, поэтому каждое набранное очко важно. Победа принесла химчанам три очка и позволила подняться на третью строчку.

Команда 2010 года рождения также провела уверенный матч. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

До окончания турнира футболистам из Химок предстоит провести еще 10 матчей. Это сохраняет команде хорошие шансы побороться за место в призовой тройке.

Ближайшая встреча пройдет на выезде с соперником из Орла. В первом круге химчане одержали победу со счетом 4:2. Теперь команде предстоит подтвердить результат в гостевом матче.

«Мы следим за успехами воспитанников и поддерживаем развитие детского спорта в Химках, создаем условия для тренировок и выступлений. Впереди непростой выезд, но мы верим в команду», — отметил депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

Юношеская футбольная лига Центр — один из основных турниров для юных футболистов Центрального федерального округа. Соревнования объединяют подростковые команды региона и дают спортсменам возможность получить серьезный игровой опыт. Турнир продлится до октября.