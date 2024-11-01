Футболисты из Химок стали серебряными призерами Юношеской футбольной лиги

Юные спортсмены сразились с чемпионами из Поволжья, Дальнего Востока, Юга, Северо-запада и Сибири за звание лучших из лучших.

Матч между «Химками» и «Тюменью» завершился со счетом 3:2. Голы забили Амир Сампил и Дмитрий Мелюх. Следующий поединок с самарскими «Крыльями Советов» закончился вничью 1:1, — гол забил Федор Литачевский. Лидеры турнира — команда Академии Краснодарского края проиграли нашим ребятам с минимальным перевесом в счете. Победный гол принес Амир Сампил с пенальти.

Подопечные Александра Сергеева в заключительном этапе встретились с хабаровским «СКА» и «Балтикой». Футболисты потеряли два турнирных очка после ничей с командой из Дальнего Востока, но к матчу с ребятами из Калининграда пришли в себя и забили три безответных мяча.

Конкуренты из Краснодара, в свою очередь, победили тюменцев и вышли на первое место турнира победителей Юношеской футбольной Лиги, а команда из Химок завоевала серебро.

Следить за новостями и трансляциями с полей можно на официальном сайте Юношеской футбольной Лиги и телеграм-канале Академии «Спортивной школы олимпийского резерва по футболу». Календарь матчей следующего сезона актуален на официальном сайте Юношеской футбольной Лиги.

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