Футболисты из Химок победили в матчах ЮФЛ-Центр

В составе команды 2009 года рождения результативными ударами отличились Ярослав Биш, Андрей Пчела и Дмитрий Мелюх. Их усилия принесли коллективу уверенную победу с итоговым счетом 3:2.

В параллельном матче футболисты 2010 года рождения дважды вели в счете, но уступили инициативу на последних минутах. Встреча завершилась с равным счетом 2:2.

Теперь подопечные СШОР «Химки» готовятся к следующим играм в рамках турнира. Уже 3 сентября на стадионе спорткомплекса «Новые Химки» они сыграют с «Академией футбола» из Тамбова: первый матч начнется в 10:30, второй — в 13:00.

На этом календарь игр не заканчивается — юным футболистам предстоит провести еще несколько встреч до конца октября. Актуальное расписание матчей размещено на официальном сайте ЮФЛ Центр.