Футболисты из Химок победили команду из Тулы в 14-м туре ЮФЛ

На стадионе «Новые Химки» прошли матчи 14-го тура Юношеской футбольной лиги Центр между спортивной школой олимпийского резерва «Химки» и тульским «Арсеналом». Команда 2011 года рождения уверенно начала встречу, забив три мяча еще до перерыва. Во втором тайме гости сократили отставание, но химчане удержали победу — 3:2.

Футболисты 2010 года рождения встретились с лидером чемпионата. Несмотря на кадровые потери из-за травм и дисквалификаций, команда оказала достойное сопротивление, но уступила со счетом 0:2. «Химки» сохранили пятую строчку в турнирной таблице.

Еще одним важным событием стали успехи выпускников академии. Ярослав Биш и Арсений Митрюков подписали профессиональные контракты с клубом «Космос» и уже дебютировали за новую команду. В первом матче Ярослав Биш отметился победным голом.

В 15-м туре 14 июля команды сыграют в Смоленске, а 19 июля начнут вторую часть турнира на выезде в Костроме. Первый домашний матч после этого — 25 июля против спортивной школы олимпийского резерва № 1 из Белгорода.

Участие в Юношеской футбольной лиге дает молодым спортсменам ценный игровой опыт и возможность совершенствовать мастерство. Успехи выпускников академии наглядно показывают эффективность подготовки.