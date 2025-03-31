Футболисты из Химок обыграли «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Химки» одержал победу над нижегородским «Пари НН» в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Команда забила два безответных мяча и поднялась на десятую строчку в турнирной таблице.

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Первый гол в матче забил Лукас Вера, реализовав пенальти на 22-й минуте. Во время первого тайма не обошлось без травм: защитник «Химок» Георгий Джикия получил повреждение после столкновения с форвардом «Пари НН» Александром Кокшаровым. Из-за этого Джикия вынужден был покинуть поле уже на 28-й минуте, уступив место другому игроку.

Во втором тайме игра проходила в высоком темпе, обе команды создавали моменты, но реализовать их не удавалось. Лишь на 86-й минуте «Химки» смогли увеличить преимущество: Бутта Магомедов отправил мяч в сетку, поставив точку в противостоянии.

После этой победы «Химки» набрали 23 очка и поднялись на десятое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет на выезде против махачкалинского «Динамо». Игра состоится 6 апреля.