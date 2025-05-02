Футболисты из Дмитрова завоевали серебро Единой школьной лиги Подмосковья

Спортсмены Синьковской школы № 1 завоевали серебро в матче по футзалу Единой школьной лиги Подмосковья. Они обыграли сборные из Балашихи и Ступина.

Дмитровчане обыграли соперников из Ступина со счетом 4:2. Главными героями матча стали Евгений Попырин и Никита Малютин, оформивший хет-трик. Спортсмены из Синьковской школы не смогли забрать первенство у подольчан, однако Александр Карманов забил гол. Его признали лучшим игроком финала в составе дмитровской команды. Матч завершился со счетом 1:5.

Турнир по футзалу прошел в Щелкове. Команда Дмитровского округа завоевала уже вторую медаль в престижных соревнованиях, инициированных губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым .

Звезды российского футбола Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сычев и Александр Верижников вручили призерам и победителям заслуженные награды.

«Мы гордимся нашими ребятами! Эта серебряная медаль — результат упорного труда, командного духа и поддержки тренеров. Уверен, что такие победы вдохновляют всех юных спортсменов округа на новые достижения», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Соревнования Единой школьной лиги проводятся при поддержке Министерства физической культуры и спорта и Министерства образования Московской области, способствуя развитию детско-юношеского спорта в регионе.