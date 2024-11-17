Футболисты из Дмитрова стали бронзовыми призерами областного чемпионата

Футбольная команда «Дмитров», основанная в 2018 году, за несколько лет своей деятельности зарекомендовала себя как сильный соперник на различных соревнованиях, представляя Дмитровский городской округ. Команда добилась впечатляющих результатов, становясь чемпионом и обладателем кубков в разных форматах.

По итогам 22-го тура команда заняла третье место в межмуниципальных соревнованиях Московской области среди мужских команд Лиги Б-1, которые проходили с 1 апреля по 10 ноября 2024 года.

Руководитель команды ФК «Дмитров» Эдуард Романов выразил благодарность всем, кто поддерживал команду и отметил, что спортсмены продолжат стремиться вперед.

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Иван Курданин также поздравил команду. «Поздравляю футболистов с заслуженной и долгожданной наградой! Этот успех является результатом долгих тренировок и преданности спорту. Уверен, что команда продолжит развиваться и добиваться новых побед», — сообщил он.

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