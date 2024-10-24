Футболисты из Дмитрова победили в первенстве Московской области

Команда футбольного клуба «Дмитров» школы олимпийского резерва «Дмитров М.Б.М.» 2010 года рождения победила на первенстве Московской области. Спортсмены стали лидерами соревнований пятый год подряд.

Футболисты из Дмитрова сыграли с командой «Салют-2». Они уверенно победили со счетом 4:0. Голы забили Дмитрий Шальнев, Илья Бачалиашвили, а Кирилл Сараев дважды попал в ворота соперника. Успех позволил дмитровчанам досрочно закончить 21-й тур в первенстве и выиграть золотые медали.

Отметим, тренируют ребят Денис Шишигин и Евгений Юдин.

В заключительном 22-м туре команда «Дмитров М.Б.М. — 2010» сыграет с футбольным клубом «Истра». Начало — в 14:00.

«Гордимся нашими юными футболистами! Это достижение является результатом упорного труда и сплоченности команды, а также высокого уровня подготовки спортсменов. Желаю ребятам дальнейших успехов и новых побед!» — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Статистика матча Федерации футбола Московской области опубликована на сайте, а положение команд — в турнирной таблице.

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