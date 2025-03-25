Футболисты из Дмитрова победили в чемпионате России для спортсменов с ОВЗ

Чемпионат и первенство России по мини-футболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями завершились в Мордовии. Победу в турнире одержала сборная Московской области, в состав которой вошли воспитанники Яхромской школы-интерната для детей с ОВЗ.

Футболисты показали высокий уровень мастерства, обыграв сильных соперников из Дагестана, Санкт-Петербурга, Марий Эл и Самарской области. Особенно впечатляющей стала игра с командой Самарской области, завершившаяся со счетом 19:0 в пользу сборной Подмосковья.

В составе команды победителей выступали Даниил Петров, Дмитрий Борисов и Данила Максимов из Дмитровского округа. Они внесли большой вклад в успех сборной на чемпионате России.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин поздравил команду, тренеров и педагогов которые помогают детям раскрывать свой потенциал. «Ребята достойно показали себя на соревнованиях. Их успех — это яркий пример огромного труда и силы воли», — отметил он.

Мини-футбол является одним из ключевых направлений работы Яхромской школы-интерната. Воспитанники школы неоднократно побеждали на престижных турнирах: Кубке «Абсолют», первенстве Московской области, специальных олимпиадах и всероссийских соревнованиях.