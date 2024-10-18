Футболисты из Чехова выиграли в матче против Раменского на областном чемпионате

Уже через пару недель завершится первенство Московской области по футболу. А пока команды продолжают бороться за места в турнирной таблице.

Чеховские футболисты в рамках 20-го тура чемпионата Московской области по футболу разгромили соперников из Раменского. Игроки спортивной школы «Витязь» 2010 года рождения на своем поле чувствовали себя по-хозяйски в матче с командой спортшколы «Пионер» из Раменского.

Еще в первом тайме команда из Чехова сумела пять раз поразить ворота соперников, проводя быстрые и размашистые атаки. После перерыва футболисты «Витязя», не сбавляя оборотов, сумели отличиться еще трижды. Счет на табло говорит сам за себя — 8:0.

«Сезон уже заканчивается. Три тура осталось. Немножко не хватило этой команде 2010 года, чтобы оказаться в призах. Боремся за четвертое место. Ребята вышли с настроем, с желанием», — поделился главный тренер спортшколы «Витязь» Юрий Михайлов.