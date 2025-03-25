Футболисты из Чехова стали призерами зимнего первенства Москвы

Воспитанники спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева, представляющие Чехов, успешно выступили на зимнем чемпионате по футболу. Турнир проходил с января по март в Москве.

В соревнованиях приняли участие более 500 команд из столицы и Московской области самых разных возрастов. От Чехова на футбольные поля выходили юные спортсмены 2014 и 2015 годов рождения. Первая команда «Витязя» 2014 года стала победителем в «серебряном кубке».

Коллектив «Витязь-2» стал бронзовым призером в «платиновом кубке». Игроки на год младше у чеховцев также не остались без наград. «Витязь-1» стал третьим в «бронзовом кубке», а вторая команда заняла вторую ступень пьедестала почета в «серебряном кубке».

Лучшими игроками в составе «Витязя» стали Данил Бочаров, Умар Чалишев, Илья Романов, Филипп Пасат, Артем Трифаненков, Иван Маноли, Артем Алешкин и Роман Чистяков. Тренирует юных футболистов Павел Гусев.