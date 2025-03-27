Футболисты из Богородского округа вышли в финал турнира в Узбекистане

Более 60 команд из шести стран приехали в Самарканд на международный турнир «Футбол без границ». В соревнованиях у частвуют спортсмены 2010–2011 годов рождения . Путевку на главный матч турнира ребята из Богородского округа получили в напряженной борьбе. Позади четыре матча, в полуфинале «витязи» оказались сильнее сборной Туркменистана 3:1. В финале команда из Богородского округа встретится с воспитанниками футбольного клуба «Насаф» из Узбекистана.

В этом турнире команду из Богородского округа сопровождает депутат окружного совета, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Екатерина Щербакова. Она провела переговоры с организаторами турнира. Возможно, уже на родном поле «Витязя» в Ногинске пройдут матчи с участниками этих соревнований. Опыт международных встреч у клуба уже есть — ногинские спортсмены играли с командами из Намибии и Колумбии