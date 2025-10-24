Футболисты из Богородского округа стали призерами первенства России

В конце октября футболисты-ветераны из Ногинска вернулись домой с серебряными медалями. Команда «Шерна» успешно выступила на финальной стадии первенства России, проходившем в Анапе, где соревновались участники из разных регионов страны.

Соревнования длились весь месяц в трех возрастных категориях от 40 до 60 лет и старше. В общей сложности в турнире участвовали 12 команд, разделенные на четыре группы. «Шерна» показала отличные результаты, заняв первое место в своей группе, обойдя такие сильные коллективы, как «Рубин» из Татарстана и «Факел» из Воронежа. Футболисты не пропустили ни одного гола за пять матчей, но в финале из-за травм ключевых игроков не смогли продемонстрировать свою лучшую игру. В итоге команда уступила соперникам из Екатеринбурга со счетом 2:1, заняв второе место.

Футбольная команда «Шерна» принимает участие в финальных турнирах с 2022 года, и в этом году она снова продемонстрировала свое мастерство. Инициатором создания коллектив стал депутат Евгений Секирин, который также является игроком команды.

Ветеранское движение в Ногинске начало свое существование в 1996 году, а с 2003 года команда присоединилась к областной лиге. Под руководством заслуженного тренера России Алексея Корягина «Шерна» продолжает оставаться одной из лучших в Московской области, что подтверждает недавний успех на всероссийском уровне.