Футболисты Химок сыграют матч ЮФЛ с командой Воронежа

На поле встретятся воспитанники химкинской спортивной школы олимпийского резерва и академии «Динамо — Воронежская область».

«Матч ко Дню защиты детей является напоминанием о том, что спорт — важная часть здорового детства. Юные футболисты СШОР „Химки“ уже не раз доказывали свой уровень на соревнованиях разного масштаба. Уверен, предстоящие игры подарят зрителям яркие моменты и настоящую спортивную борьбу. Приглашаю всех жителей поддержать наших ребят», — сказал депутат Химок Артур Каримов.

Игры начнутся в 11:30 матчем команд 2011 года рождения, а в 14:00 на поле выйдут команды 2010 года рождения.

Юношеская футбольная лига Центр включает в себя сильнейшие подростковые коллективы Центрального федерального округа и проходит при поддержке Российского футбольного союза. Сезон продлится до октября и включает 30 туров. Команды проведут встречи с соперниками из 14 регионов России, в том числе с академиями Липецка, Тулы, Калуги, Смоленска, Ярославля, Костромы и других городов ЦФО.