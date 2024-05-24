Футболисты «Академии спорта» в Лобне стали призерами Первой лиги

Юношеские и подростковые команды футбольного клуба «Академия спорта» из городского округа Лобня провели матчи туров летнего первенства Московской области. По итогам игры футболисты из Лобни заняли второе место.

Встречи с соперниками — командами «СШОР Химки» и «Витязь» — состоялись на стадионах «Юность» и «Москвич» в Лобне. После пяти туров «Академия спорта» заняла вторую строчку в клубном зачете Первой лиги.

В городском округе уделяется большое внимание развитию спорта. Так, в конце прошлого года на территории школы «Академия спорта» открылась новая многофункциональная площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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