Футболисты «Витязя» в Чехове заняли призовые места на турнире в Сочи

В Сочи прошел детско-юношеский футбольный турнир «Осенний кубок Черного моря — 2024», в котором приняли участие 160 команд из разных уголков России. Воспитанники спортивной школы «Витязь» города Чехов показали достойные результаты, завоевав призовые места в нескольких возрастных категориях.
В турнире приняли участие футболисты разных возрастных групп, от семи до шестнадцати лет. Команды «Витязя» продемонстрировали хорошие результаты и завоевали почетные места в своих возрастных категориях. Воспитанники клуба завоевали призовые места в нескольких возрастных категориях, продемонстрировав отличные результаты. Лучшие игроки команд, такие как Денис Барановский, Егор Нестайко и Сулейман Чалишев, были отмечены за свои выдающиеся выступления. Сулейман Чалишев также стал лучшим нападающим и бомбардиром турнира забив 41 гол.