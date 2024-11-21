Футболисты «Витязя» в Чехове заняли призовые места на турнире в Сочи

В турнире приняли участие футболисты разных возрастных групп, от семи до шестнадцати лет. Команды «Витязя» продемонстрировали хорошие результаты и завоевали почетные места в своих возрастных категориях. Воспитанники клуба завоевали призовые места в нескольких возрастных категориях, продемонстрировав отличные результаты. Лучшие игроки команд, такие как Денис Барановский, Егор Нестайко и Сулейман Чалишев, были отмечены за свои выдающиеся выступления. Сулейман Чалишев также стал лучшим нападающим и бомбардиром турнира забив 41 гол.

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