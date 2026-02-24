Футболист из Павловского Посада стал лучшим игроком турнира

Каждый шаг в спортивный зал теперь наполнен особой гордостью для Кирилла Костикова. Девятилетний мальчик был признан лучшим игроком на футбольном турнире в Казани.

История Кирилла началась чуть более двух лет назад, когда он впервые вышел на зеленый газон футбольной секции. С тех пор мяч стал неотъемлемой частью его жизни. Сегодня Кирилл — ученик третьего класса. Его расписание плотно заполнено: четыре тренировки в неделю, которые нужно совмещать со школьной программой.

«У Кирилла есть все необходимые качества, чтобы достичь по-настоящему больших успехов в футболе. Он целеустремленный, дисциплинированный и постоянно работает над собой. Главное — сохранять это упорство и регулярно тренироваться. Мы видим в нем будущего большого игрока», — отметил тренер спортивной секции.

Записаться на бесплатные занятия можно по адресу: Павловский Посад, улица 1 Мая, дом № 40а.