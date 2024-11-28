Футболист из Можайска стал лучшим бомбардиром областного чемпионата

В Можайске подвели итоги футбольного сезона. Спортсмены забили 144 мяча. Одним из лучших бомбардиров признали Льва Подавалкина благодаря игре в чемпионате Московской области.

В Можайске наградили призеров и участников соревнований, тренеров, юных спортсменов и старших товарищей.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, депутат Совета Василий Овчинников, начальник отдела физической культуры и спорта администрации округа Максим Башаев.

«Этот сезон принес нам радость долгожданных побед, оптимизм и успехи юных футболистов. Команды, представляющие Можайский городской округ, добились высоких спортивных результатов», — обратилась к спортсменам Елена Заболотная.

Команда 2007 года рождения победила на межмуниципальных соревнованиях среди юношеских команд. Футболисты 2009, 2013 и 2014 годов рождения стали вторыми, а 2010 года — третьими.

Женская сборная заняла второе место на чемпионате Подмосковья под руководством Сергея Ермакова.

Лучшим бомбардиром среди мужских команд стал Лев Подавалкин. В списке лучших бомбардиров Первенства Московской области среди юношей третье место занял Савелий Мелков. Он забил 37 мячей. Второе место заслужил Никита Воронков, ему принадлежат 40 голов в этом сезоне. Лидером стал Артем Корчмарь, который по итогам Первенства области принес команде 46 голов.

Лучшим вратарем стал Даниил Авсиевич, креативным игроком — Константин Коростелев, а лучшими футболистами — Никита Воронков, Павел Животов и Лев Подавалкин.

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