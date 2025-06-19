Футболист Игорь Акинфеев побывал на стройплощадке спортивной школы в Реутове

Член Совета Федерации Игорь Тресков, глава Реутова Филипп Науменко и капитан футбольной команды ЦСКА Игорь Акинфеев проверили, как проходит строительство Академии вратарского мастерства. Ее возводят в Реутове в рамках губернаторской программы Андрея Воробьева по развитию спорта.

По словам Игоря Трескова, строительство школы идет по графику, на объекте заметны большие изменения.

«Срок завершения, который озвучил подрядчик, — конец 2025 года. Планируем открыться и провести первые игры. Корпус здания спортшколы уже готов. И через две недели мы будем иметь уже полностью построенные трибуны. Специалисты займутся их отделкой, а также начнут прокладывать инженерные коммуникации», — пояснил сенатор.

Игорь Тресков рассказал, что поле сделают с подогревом, оно будет готово уже к 15 сентября. Покрытие выбирали с учетом мнения спортсменов.

«Обсуждаем также вопрос подбора тренеров и уровня их заработной платы, чтобы к моменту окончания строительства мы имели не только построенное здание и стадион, но и набранный персонал», — отметил Игорь Тресков.

Глава Реутова Филипп Науменко подчеркнул, что «Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова» и новый физкультурно-оздоровительный комплекс станут основой спортивного кластера в Реутове.