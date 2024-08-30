Фуру с гуманитарным грузом отправили из Балашихи в зону СВО

В зону специальной военной операции из Балашихи доставят маскировочные сети, медикаменты, окопные свечи, а также патриотические обереги. Около тонны необходимого груза помогли собрать волонтерская группа «Zа наших», фонд «Защита» и представители общественной организации «Русская община».

Фонд «Защита» оказывает помощь ветеранам трудового фронта и узникам концлагерей с 2011 года. После начала специальной военной операции они собирают и отправляют гуманитарный груз на фронт. На базе помещения фонда в микрорайоне Гагарина запущено производство блиндажных свечей, а также сбор помощи от неравнодушных жителей округа.

«Мой коллега депутат Сергей Чураков организовал очередную отправку гуманитарной помощи на Донбасс, выполняя первичные заявки наших войсковых частей и наших воинов. Мы видим, что здесь и окопные свечи и предметы быта», — сказал депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Присоединиться к сбору груза могут все неравнодушные жители округа. Для этого в Балашихе работает три пункта сбора, в том числе для эвакуированных жителей Курской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».