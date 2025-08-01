Функцию оплаты отправки писем через СБП ввели на «Почте России» в Подмосковье

Новые опции «Почты России» стали доступны в Подмосковье. Теперь при оформлении письменной корреспонденции жители могут оплатить ее через СБП и сдать в любое отделение для отправки.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, теперь жители могут быстро и удобно оплатить корреспонденцию, а затем сдать ее в любое отделение, не зависимо от адреса регистрации. Отнести письмо можно в течение семи дней, а не трех, как было ранее.

«Мы оптимизировали все процессы таким образом, что процедура онлайн-оформления стала еще проще и быстрее. Заранее подготовив письмо и оплатив его по СБП, клиент может быстро сдать в любом удобном отделении. QR-код вместо марки сократит его пребывание на почте, а отнести туда корреспонденцию теперь можно в течение одной недели после оформления», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.

Сервис позволяет экономить время. Оформить корреспонденцию можно на сайте или в мобильном приложении почты. В отделение оператору будет достаточно считать QR-код специальным сканером, после чего он получит всю необходимую информацию об отправлении.