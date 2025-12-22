Фундаменты резервуаров новой линии очистных сооружений построили в Дубне

Реконструкция очистных сооружений продолжается в Левобережье в Дубне. Специалисты уже завершили работу над фундаментами.

Каждый день на стройплощадке работают 60 человек. Они возводят новую линию комплекса очистки сточных вод.

Работы проводят рядом с действующими очистными, которым уже 50 лет. Комплекс работает на пределе возможностей

После завершения всех работ коллектив предприятия перейдет на новые технологии очистки. Они позволят более эффективно и глубоко очищать стоки от загрязнений. Здесь будет работать новейшее оборудование с автоматизированной системой управления и контроля.

Контролирует сроки и качество работ администрация округа. Проверки регулярно проводят представители муниципалитета, в том числе члены Общественной палаты и депутаты городского Совета.

«Темп работ достаточно высокий. Сегодня провели штаб, подрядчик доложил, на каком этапе сейчас находится. Важно, что на объекте уже приступили к возведению первичных, вторичных отстойников и аэротэнков, ожидаем, что эти работы будут закончены весной», — отметил заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко.

Весь проект рассчитан до 2028 года.

«Сотрудники с нетерпением ждут переезда в новые здания и внедрения в работу новых технологий. Уверены, это позволит повысить эффективность очистки сточных вод, улучшить экологическую обстановку реки Волги и облегчить труд специалистов», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Дубна.