Фундамент спортивного зала установили у пристройки гимназии № 2 в Чехове

Строительство нового объекта на 550 мест началось еще в прошлом году. На данном этапе выполнено несколько видов работ, в том числе тепло- и гидроизоляционные работы на цоколе здания.

Рабочие утеплили цоколь, защитили его от влаги и провели обратную засыпку грунтом. Монолитный ленточный фундамент под спортивный зал уже готов, возведение стен и крыши начнется в ближайшее время. На площадку доставили материалы для кладки наружных стен первого этажа. Также создается основание площадью 50 квадратных метров для перехода между новым и основным корпусами гимназии.

Монолитные работы завершены в подвале, на первом и втором этажах. На третьем этаже продолжают строить лестницы, лифтовые шахты и перекрытия, для поддержки которых устанавливают вертикальные опоры.

Ранее оборудовали проезды, разворотную площадку для спецтехники и мойку колес с оборотным циклом обработки воды. Некоторые инженерные сети, например, трубы холодного водоснабжения, выведены за пределы стройки и подключены к центральной системе.

Проектная вместимость гимназии № 2 — 750 учеников, но фактически здесь учатся более 1300 детей, из которых свыше 500 — во вторую смену. По инициативе губернатора и Министерства образования Подмосковья гимназию включили в государственную программу «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры». Новый корпус позволит перевести всех детей на односменное обучение, снизив нагрузку на школу и всю систему образования округа.

Сейчас на стройке работают 34 человека (рабочие, инженеры, водители спецтехники), используется башенный кран, поворотный экскаватор, погрузчик и манипулятор. Общая готовность объекта — 15%, ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.