Фундамент пристроек на 850 мест к школе № 16 начали возводить в Подольске

Глава Подольска Григорий Артамонов проверил строительство трех корпусов на 850 мест с застекленным переходом к школе № 16. Образовательное учреждение, расположенное на Народной улице, в следующем году примет 1080 учеников вместо 500.

По словам руководителя муниципалитета, на стройплощадке начали обустраивать фундамент корпусов и устанавливать арматуру.

«К концу лета рабочие завершат все монолитные работы. Проект реализуем в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“. Создадим пространство мечты, где детям будет интересно учиться, развиваться, дружить и находить свой путь», — пояснил Григорий Артамонов.