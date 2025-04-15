Фундамент пристроек на 850 мест к школе № 16 начали возводить в Подольске

Глава Подольска Григорий Артамонов проверил строительство трех корпусов на 850 мест с застекленным переходом к школе № 16. Образовательное учреждение, расположенное на Народной улице, в следующем году примет 1080 учеников вместо 500.
По словам руководителя муниципалитета, на стройплощадке начали обустраивать фундамент корпусов и устанавливать арматуру.
«К концу лета рабочие завершат все монолитные работы. Проект реализуем в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“. Создадим пространство мечты, где детям будет интересно учиться, развиваться, дружить и находить свой путь», — пояснил Григорий Артамонов.
В новых корпусах оборудуют кабинеты, разместят библиотеку с IT-зоной, построят спортивный и актовый залы, обустроят столовую с пищеблоком полного цикла и комплекс учебных мастерских.
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