Фундамент нового корпуса гимназии № 6 заложили в Солнечногорске

На строительном объекте работают около 30 специалистов и четыре машины спецтехники. Следующий этапом станет возведение стен нового здания.

Пристройка вместит в себя 300 учеников, в ней обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, а также столовую с пищеблоком.

«Пристройка поможет перевести детей на обучение в одну смену. Инициативу строительства поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

На территории школы также построят спортивные и игровые площадки, зоны для общешкольных мероприятий и отдыха. Кроме того, обновят и основное здание гимназии, построенное в 1980 году.

Завершат строительные работы в сентябре 2025 года. Проект реализуют в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с финансированием из бюджета Московской области.

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